Кабмин расширил Национальный перечень лекарств

Кабинет министров на сегодняшнем заседании расширил Национальный перечень лекарств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.



"Сегодня на заседании правительство проголосовало за 2 постановления, предусматривающие обеспечение украинском медицинскими препаратами в следующем году", - говорится в сообщении.



Как отмечается, речь идет об обновленной версии Национального перечня основных лекарственных средств и изменения в Постановление №1303, которым обеспечиваются лекарствами льготные группы населения.



"Анализируя закупки лекарственных средств в регионах, мы обнаружили, что только в 2016 году на сумму более 70 млн гривен были закуплены какие-то экстракты плодов дикой моркови, хмеля, мяты перечной, хлорофиллипта, и тому подобное. Нельзя сказать, что эти лекарственные средства вообще не лечат, но ввиду их симптоматического терапевтического действия, закупать за госсредства нецелесообразно", - заявил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.



В частности, Кабмин одобрил внесение в Национальный перечень основных лекарственных средств еще 60 действующих веществ. То есть, теперь общее количество препаратов, включенных в Нацперечень, которые должны обеспечиваться на 100% в учреждениях здравоохранения, составляет 427 препаратов.



Отдельно решили продлить действие Постановления №1303. Именно она обеспечивает льготные категории населения медицинскими препаратами и изделиями, которых сейчас нет в Нацперечне. Изменение, которое было принято сегодня правительством - обязательная регистрация препаратов в Украине и наличие их в отраслевых стандартах в сфере здравоохранения.

