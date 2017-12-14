НБУ продлил на полгода обязательную продажу 50% валютной выручки

Национальный банк Украины (НБУ) продлил на очередные шесть месяцев – с 14 декабря 2017 года по 13 июня 2018 года включительно – требование об обязательной продаже 50% валютной выручки юридических лиц.



"Правление НБУ считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно является эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важным для стабильности на валютном рынке", – говорится в сообщении Нацбанка в среду.



В то же время НБУ указывает, что расширил перечень операций бизнеса, поступления по которым не являются обязательными к продаже. "Отныне требование не будет распространяться на переводы, которые были осуществлены банком за счет собственных (не купленных) средств клиента, которые возвращаются иностранным банком", – отмечается в релизе.



Нацбанк напоминает, что, как и ранее, уполномоченный банк предварительно зачисляет поступления в инвалюте, на которые распространяется требование, на отдельный счет "Распределительные счета субъектов хозяйствования". На следующий день после зачисления этих средств банк обязан осуществить их обязательную продажу без поручения клиента.



Согласно закону, Нацбанк может вводить требование обязательной продажи валютной выручки поступлений на шесть месяцев. В предыдущий раз, в середине июня 2017 года, НБУ понизил норму такой обязательной продажи с 65% до 50%.

