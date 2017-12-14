На Украине возбудили дело из-за незаконного увольнения Поклонской из ГПУ

Украинский суд зарегистрировал уголовное производство по факту незаконного увольнения экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской из Генпрокуратуры Украины. Об этом парламентарий сообщила на своей странице в Facebook.



По ее словам, она не ожидала, что ее адвокатам удастся добиться рассмотрения дела в суде. "Могу пожелать удачи коллегам-прокурорам из Украины, которые, понятно, при таком руководстве не смогут принять законное решение", — написала она.



Поклонская также разместила запись своего адвоката Максима Могильницкого, который раскритиковал работу Генпрокуратуры Украины и так называемой прокуратуры Автономной республики Крым, которая сохранилась, несмотря на воссоединение России с Крымом.



Адвокат напомнил, что Мамедов во вторник обвинил Поклонскую в "военном преступлении". "Чтобы Гюндузу Мамедову было чем заняться, адвокаты объединения "Могильницкий и Партнеры" через суд обязали ГПУ зарегистрировать уголовное производство по факту незаконного увольнения Натальи Поклонской из Генпрокуратуры. <…> Предлагаю Мамедову, для разнообразия, расследовать хотя бы одно реальное преступление", — написал Могильницкий.



Ранее прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов заявил о намерении"дать оценку" действиям Поклонской по факту запрета в России "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Он отметил, что Киев квалифицирует их как "военное преступление", не уточнив, на каком основании.



Крым стал регионом России после состоявшегося в марте 2014 года референдума. Местные власти провели его после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

