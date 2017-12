В Зал славы рок-н-ролла в 2018 году войдут Bon Jovi и Нина Симон

Стали известны музыканты, которые в 2018 году войдут в Зал славы рок-н-ролла. Среди них оказались легендарная певица Нина Симон и рок-группа из Нью-Джерси Bon Jovi. Всего в "клуб" войдут две американские и две британские группы, а также две певицы из США.



Официальная церемония введения в Зал славы рок-н-ролла станет в 2018 году 33-й по счету. Она состоится 14 апреля 2018 года в Кливленде (штат Огайо), где находится одноименный музей. Событие будет транслироваться в эфире телеканала HBO, сообщает The Rolling Stone.



Согласно установленным правилам, музыканты могут претендовать на вхождение в Зал славы только спустя 25 лет со дня выхода их первой пластинки. В этом году лауреатов выбирали опросом тысячи экспертов в мире музыки и с помощью онлайн-голосования, отмечает AP.



Шесть лауреатов были выбраны из 19 номинантов. Среди них, в частности, была группа Radiohead, впервые в этом году получившая право войти в Зал славы, но упустившая эту возможность по результатам голосования.



Победителями стали американские группы Bon Jovi и The Cars, британские Dire Straits и The Moody Blues, образованная еще 1964 году и остающаяся одной из старейших действующих рок-групп в мире.



Также в Зал славы посмертно войдет американская певица Нина Симон, исполнявшая джаз, соул, поп-музыку, госпел и блюз. Она ушла из жизни в 2003 году.



Американской госпел-певице, известной как Сестра Розетта Тарп, присуждена награда "За ранее влияние". Она скончалась в 1973 году и войдет в Зал славы также посмертно. Тарп первой из женщин стала исполнять песни под собственный аккомпанемент на электрогитаре и удостоилась титула "крестная мать рок-н-ролла". Певица оказала влияние на творчество Элвиса Пресли, Джонни Кэша и других звезд.



Стоит отметить, что лишь четверо из шестерых победителей участвовали в голосовании впервые. Ранее на вхождение в "клуб" уже номинировались Bon Jovi (в 2010 году) и The Cars (в 2016-м).



В Зал славы рок-н-ролла включают музыкантов, певцов, продюсеров и других представителей шоу-бизнеса, оказавших наибольшее влияние на музыкальную индустрию.