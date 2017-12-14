60% граждан Украины не интересуются политикой - опрос

Украинцы мало интересуются политикой, утверждает заместитель генерального директора по аналитической работе Центра Разумкова Юрий Якименко. "Первое, что бросается в глаза – очень низкий интерес людей к политике. Они или вообще не интересуются ей или мало интересуются, и меньше всего интересуется молодежь", - заявил Ю.Якименко в профессиональной дискуссии "Политическая культура украинского общества и состояние парламентаризма на современном этапе: проблемы и тенденции развития, пути усовершенствования" в четверг в Киеве.



Ю.Якименко презентовал социологическое исследование, которое было проведено социологической службой Центра Разумкова 22-27 сентября 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областях, и во время которого было опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет (теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%).



Согласно исследованию, 60,3% респондентов не очень интересуются политикой (43,1%), или не интересуются ею совсем (17,2%). Лишь 37,7% ответили, что очень интересуются политикой (5%) или скорее интересуются ей (32,7%). Затруднились ответить 2% опрошенных.



Ю.Якименко также подчеркнул, что низкий интерес к политике проявляет молодежь - среди граждан 18-29 таких лет лишь 24%.

