Путин верит в улучшение отношений с США

Российская власть считает, что отношения страны с США и администрацией Дональда Трампа со временем нормализуются. Об этом во время пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передает издание Reuters.



Он отметил, что президент США Дональд Трамп сейчас не может улучшить отношения с Россией из-за определенных ограничений. При этом президент выразил убеждение, что связи двух стран со временем нормализуются.



По его словам, существует много вещей, которые могут объединить страны, в частности - борьба с терроризмом. При этом Путин подчеркнул, что США и Россия должны прекратить "биться, словно звери".



Он добавил, что все истории о том, что Россия и избирательный штаб Трампа контактировали до американских выборов 2016 года, были выдуманы оппозицией президента США.

