Один украинский военный погиб, еще один ранен за сутки в зоне АТО

В течение минувших суток в зоне проведения антитерористической операции один украинский военнослужащий погиб в результате пулевого ранения под Авдеевкой, еще один ранен вблизи Луганского. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник, передает УНН.



"Во время вражеских обстрелов возле Авдеевки от смертельного пулевого ранения погиб один украинский военнослужащий. Еще один получил ранения в результате обстрела в районе Луганского", - сказал он.



По словам А.Мотузяника, раненого оперативно эвакуировали в военный медицинский госпиталь.



"Сейчас его жизни ничего не угрожает", - сообщил он.

