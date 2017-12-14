Генсек ООН готов вести диалог с лидером КНДР, если это принесет успех

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш готов проводить встречи и консультации с кем угодно, если это принесет успех. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Токио, отвечая на вопрос о том, не собирается ли он посетить КНДР и встретиться с лидером страны Ким Чен Ыном.



"Встречи имеют смысл только в том случае, если у них есть цель. Я готов ехать куда угодно и в любое время, если это будет полезно", - сказал Гутерриш, добавив, что его цель заключается не в том, чтобы появляться перед камерами.



"Мы можем быть посредником, только если обе стороны принимают наше посредничество", - добавил генсек ООН.



Говоря о ситуации вокруг Корейского полуострова, Гутерриш повторил свою позицию, согласно которой "необходимо, чтобы все резолюции СБ ООН были выполнены". "Они должны быть выполнены КНДР, а затем выполнены всеми странами", - сказал он.



Гутерриш подчеркнул, что главная "цель заключается в денуклеаризации Корейского полуострова", при этом "очень важно сохранить единство СБ ООН", поскольку "единство СБ ООН - это очень важный инструмент в достижении цели".



Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Как заявило правительство КНДР, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. Данные Японии и Южной Кореи практически не отличаются от этой информации. По итогам пуска Пхеньян заявил, что ракета "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

