Путин связывает допинговый скандал вокруг РФ с грядущими выборами президента

Президент России Владимир Путин связывает допинговый скандал с предстоящими президентскими выборами в РФ. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает УНН.



"Для нас очевидным является то обстоятельство, что скандал раздули в преддверии очередного российского политического календаря. Но в тоже время мы сами в этом виноваты, потому что выявлены отдельные допинговые случаи… Но то, что тут очевидная политическая подоплека, - сомнений нет", - сказал В.Путин.

