Путин о Саакашвили: плевок в украинский народ

Российский президент Владимир Путин назвал действия бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили плевком в украинский и грузинский народ. Об этом он заявил на своей пресс-конференции 14 декабря.



"То, что делает Саакашвали - это плевок в грузинский народ и в украинский народ, как вы это терпите? Он был президентом Грузии, а теперь носится с тем, что он украинец. Неужели у вас нормальных украинцев нет? Жалко на это смотреть, сердце кровью обливается", - сказал Путин.



Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве с большим волнением следят за заявлениями Саакашвили.



"С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений. И конечно, исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении", - заявил Песков.

