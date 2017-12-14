Установлен самый сексуальный тип мужчин

Группа ученых из Австралии и США установила тип мужчин, который является наиболее сексуальным для женщин. В ходе исследования специалисты определили, что 70 процентов женщин предпочитают мускулистых представителей противоположного пола, передает The Guardian.



Сообщается, что в эксперименте приняли участие 160 женщин, которым было предложено выбрать фотографии наиболее привлекательных для них мужчин. Для эксперимента фотографировались студенты Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, при этом их головы были скрыты.



В итоге оказалось, что 70 процентов женщин отдают предпочтение мускулистым мужчинам. Также увеличивал привлекательность высокий рост мужчины, в то время, как лишний вес ее уменьшал.

