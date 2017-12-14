Walt Disney купит 21th Century Fox за 52,4 миллиарда долларов

Компания Walt Disney Company договорилась о приобретении активов 21th Century Fox за 52,4 миллиарда долларов.



В рамках сделки Walt Disney станет владельцем киностудии 20th Century Fox, каналов FX и National Geographic, а также 39% акций телеканала Sky.



На основе каналов Fox News и Fox Sports, не вошедших в сделку, будет создана новая компания.



Сделка еще должна получить одобрение американских регуляторов.



Сделку, говорится в заявлении 21th Century Fox, планируется провести путем обмена акций, без денежного компонента. Акционеры Fox получат 0,2745 акции Disney на каждую принадлежающую им ценную бумагу.



BBC News отмечает, что решение Fox продать свои активы стало неожиданным для аналитиков, предполагавших, что 86-летний владелец компании Руперт Мердок готовится передать бизнес своим сыновьям.



Сделка завершает медиаэкспансию, которую владелец Fox Рупрет Мердок, проводил более полувека.



Walt Disney и 20th Century Fox входят в число шести крупнейших киностудий в Голливуде.



В рамках сделки Walt Disney, в числе прочего, получит каталог фильмов 20th Century Fox.

