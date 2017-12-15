"Мистер Робот" официально получил четвертый сезон

В день выхода финального эпизода сериала "Мистер Робот" его создатель Сэм Эсмейл официально объявил о продлении шоу на четвертый сезон. По его словам, сценаристы уже засели за работу, пишет Deadline, премьера ожидается в 2018 году.



Главным героем сериала является инженер кибербезопасности и хакер Эллиот Алдерсон, который принимает предложение о сотрудничестве от таинственной организации, которую возглавляет некий "мистер Робот", и устраивает киберапокалипсис.



В актёрский состав сериал входят Рами Малек, Кристиан Слэйтер, Портия Даблдэй, Карли Чаикин, Мартин Вальстрём, Майкл Кристофер и другие. В начале недели Кристиан Слэйтер получил свою третью номинацию на "Золотой глобус" за актерскую работу в "Мистере Роботе".





