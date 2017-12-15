Полковнику ВСУ Безъязыкову продлили арест

Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в государственной измене полковника ВСУ Ивана Безъязыкова до 11 февраля. Такое решение принято в четверг, 14 декабря, сообщает 112 Украина.



"Полковник Иван Безъязыков, которого подозревают в государственной измене, останется под стражей еще на два месяца – до 11 февраля", – говорится в сообщении.



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. На заседании прокурор настаивал: если Безъязыкова отпустить, он может скрыться на неподконтрольную Украине территорию.



"Безъязыков, находясь в так называемом "плену", как утверждает сторона защиты, не желал возвращаться на территорию, подконтрольную украинской власти. Поэтому у стороны обвинения есть достаточно обоснованное подозрение, что господин Безъязыков, находясь на свободе, может вернуться на ту территорию, с целью уклонения от ответственности за совершенные преступления", – отметил замначальника отдела ГПУ Олег Пересада.



Позиция обвинения возмутила адвокатов подсудимого, которые заявили, что их подзащитный не намерен никуда убегать. Сам подозреваемый жаловался, что суд не принимает во внимание все доводы защиты.



Следующее заседание суда назначено на 15 января.



Как сообщалось, летом 2016 года Ивана Безъязыкова освободили из плена ополченцев, в котором он пребывал два года. Но уже через несколько месяцев полковника задержали по подозрению в работе на ДНР.



Следователи СБУ сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены. А 15 декабря суд арестовал его, регулярно продлевая меру пресечения.

