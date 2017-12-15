Отец зарезал сына в день его рождения из-за Порошенко

Кровавая трагедия в Одессе, где отец зарезал сына в день его рождения, получила неожиданную политическую окраску.



"Даже не знаю... Немножко повздорили… Прав - не прав. Так получилось, что я был прав. Слово за слово… И все. "Порошенко не прав". Некоторые там проблемы... Начали с того, что принимают неправильные решения. Всё связано с политическими проблемами в нашей стране. Чисто было за политику…", прокомментировал произошедшее сам задержанный.



"Во время застолья, когда оба мужчины уже были нетрезвыми, между ними на почве внезапно возникшей неприязни возник конфликт, который затем перерос в драку. Во время этой схватки отец схватил кухонный нож", - говорится в официальном сообщении полиции.



От многочисленных ударов 28-летний парень скончался на месте драки.



Данные об инциденте уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

