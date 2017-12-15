Путин и Трамп обсудили урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.



"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", - говорится в сообщении.



"Условлено о продолжении контактов", - добавили в пресс-службе.

