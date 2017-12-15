Меркель: прогресса, достаточного для отмены санкций против РФ, пока добиться не удалось

Страны ЕС изучили результаты работы, проделываемой в рамках нормандского формата, и пришли к выводу, что пока прогресса, достаточного для отмены санкций против России, добиться не удалось. Об этом заявила 15 декабря канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня работы саммита ЕС.



"По этому вопросу было единство во мнениях, - сказала она. - Мы изучили результаты работы нормандского формата, минского процесса. Мы смогли избежать эскалации, но не смогли добиться достаточного прогресса для отмены санкций, поэтому они должны быть продлены".



В то же время, по словам Меркель, участники саммита поддержали мнение, что нужно сделать все для того, чтобы продвинуться вперед на пути реализации минских соглашений.

