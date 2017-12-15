МИД России: поставки оружия из США и Канады провоцируют Киев

"Накачивание" Украины канадскими и американскими вооружениями провоцируют Киев на новые военные авантюры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.



"В Вашингтоне и Оттаве должны понимать, что силой конфликт в Донбассе, ставший следствием государственного переворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.



Президент США Дональд Трамп подписал во вторник оборонный бюджет, который предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов.



Посол республики в США Валерий Чалый заявил, что документ санкционирует поставки летальных вооружений и существенно расширяет поддержку Киева.



В среду украинский посол в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Оттава разрешила своим компаниям поставлять оружие Киеву.



Москва неоднократно предостерегала от планов поставлять на Украину вооружения, так как этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что такие действия помешают реализации минских соглашений.

