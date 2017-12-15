ОПГ Вадима Альперина вновь везет контрабанду через Киевскую таможню

Всего через пару дней после выхода на свободу «Короля одесской контрабанды» организованная преступная группировка Вадима Альперина, в сговоре с главой Киевской городской таможни Сергеем Тупальским и директором Департамента администрирования таможенных платежей ГФСУ Алиной Данченко возобновила контрабандные потоки китайского ширпотреба по новой схеме. На вновь происходящие преступления исполняющий обязанности главы ГФСУ Мирослав Продан не реагирует.



Не долго музыка играла



С момента ареста Вадима Альперина, громких разоблачений преступных схем на Киевской таможне, которые нанесли государственному бюджету убытки на сотни миллионов гривен, журналисты и правозащитники терзаются вопросом - будут ли привлечены к уголовной ответственности все участники ОПГ одиозного контрабандиста? В частности - чиновники ГФСУ, причастные к реализации схем по минимизации таможенных платежей?



Как свидетельствуют материалы расследования, проведенного Институтом права и общества, непосредственными организаторами преступных схем в пользу ОПГ Альперина являются директор Департамента администрирования таможенных платежей Алина Данченко, руководитель Киевской городской таможни Сергей Тупальский и другие чиновники.



СМИ неоднократно писали, что вначале Альперин оформлял китайский ширпотреб, занижая по 55 статье Таможенного Кодекса Украины платежи до $0,5 за кг. При этом, Данченко, которая обязана пресекать подобные схемы, не реагировала на столь явные нарушения. После того, как в прессе разоблачили накатанную технологию, Альперин изменил методику. Департамент Данченко установил для фирм-импортеров контрабандиста «специальный тариф» в размере $2,05 за кг груза, вместо минимально рекомендованной ставки в размере $3,30. По свидетельству директора Института права и общества Юрия Кармазина, действия Данченко должны квалифицироваться по статье 364 Уголовного Кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением».



Но и эта схема вскоре приказала «долго жить». Альперина арестовали. Казалось бы, следующим шагом станет тотальная зачистка ГФСУ от всех участников ОПГ «Короля одесской контрабанды». Но, музыка, как говорится, играла не долго. Альперин заплатил залог в размере 20,8 млн грн (сумма, кстати, эквивалентна предлагаемой детективу НАБУ взятки в $800 тыс.), вышел на свободу и продолжил возить «контрабас» через туже Киевскую таможню по другой схеме. При этом, правоохранители, пока не спешат тормошить «осиное гнездо» ГФСУ. А сам руководитель ведомства Мирослав Продан даже не удосужился провести внутреннее служебное расследование на предмет причастности Данченко, Тупальского и других должностных лиц к злостным таможенным аферам. И по сути, такое равнодушие руководителя ГФСУ тянет, как минимум, на 367 статью УК Украины «Служебная халатность».



С корабля на бал



По данным информированного источника из ГФСУ, после выхода на свободу, Альперин ввел в дело новую фирму-прокладку – ООО «БРИВИАН». Директор департамента администрирования таможенных платежей ГФСУ Алина Данченко предоставила импортеру Альперина новый «спецтариф», а в качестве бонуса - зачистила рынок импорта одежды и обуви от конкурентов.



«Как только преступные схемы минимизации платежей на Киевской таможне были разоблачены и у Альперина возникли временные сложности, Данченко резко повысила ставки таможенных рисков. В частности, официальные минимальные платежи за оформление тканей выросли с $3,30 до $8,27 за кг. За обувь – с $6,56 до $14,68 за кг. Фокус же заключается в том, что таким образом, Данченко нанесла удар не по фирмам Альперина, которые в тот период приостановили свою деятельность, а по «белым» импортерам. Десятки компаний не выдержали столь беспрецедентной финансовой нагрузки и были вынуждены прекратить поставки товаров. А когда Альперин освободился, его очередной новой прокладке - ООО «БРИВИАН» был установлен новый, существенно заниженный «спецтариф». Таким образом, Данченко попросту убрала с дороги Альперина всех конкурентов, сделав его монополистом импорта китайской одежды. На данный момент рынок фактически заморожен» - констатирует информатор ГФСУ.



По новым «спецтарифам от Данченко» ООО «БРИВИАН» оформляет ткани по цене $3,32 за кг, а обувь – по $5,25. Лишь за 12-13 декабря 2017 года, компания растаможила на посту «Столичный» 17 контейнеров.







Как проинформировал источник ГФСУ, в ближайшее время он озвучит журналистам общие суммы потерь госбюджета от деятельности ООО «БРИВИАН», а также – цифры приблизительных убытков государства от прекращения деятельности законопослушных импортеров.



«Информация, как говорится, - горячая. И мы сейчас просчитываем цифры потерь. Одно могу сказать определенно – в целом, речь идет о сотнях миллионов гривен. И это только за две недели декабря!» - резюмировал источник.



Стоит ли в свете вышеизложенного продолжать задаваться риторическим вопросом о причинах бездействия Мирослава Продана? А вот мнение НАБУ, ГПУ, СБУ и прочих «борцов с коррупцией» по этому поводу было бы узнать интересно!



Примечание:

ООО «БРИВИАН» (ЄДРПОУ 40907081), в отличие от старых «прокладок», зарегистрирована не в Одессе, а в Киеве, по адресу: Столичное шоссе, 103. Ее учредитель – Виталий Шандрук, житель села Острая Могила, Ставищенского района Киевской области (ул. Колхозная, 51). Основной вид деятельности – посредничество в торговле товарами широкого потребления. Размер уставного капитала – 300 тыс. грн. Дата регистрации – 20 октября 2016 года.

