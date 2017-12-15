WP: в Белом доме растет недоверие к госсекретарю США Рексу Тиллерсону

Недоверие в отношении госсекретаря США Рекса Тиллерсона в рядах американской администрации растет. Несколько высокопоставленных сотрудников Белого дома считают, что он должен покинуть свой пост в скором времени, сообщила в четверг газета The Washington Post.



По данным источника издания в Белом доме, президент США Дональд Трамп и глава внешнеполитического ведомства серьезно расходятся во взглядах по нескольким ключевым для американской политики вопросам - в частности по готовности вести переговоры с КНДР, выходу страны из Парижского соглашения по климату и планам на перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Собеседник газеты указывает, что подобное положение дел не только создает ситуацию, когда дипломаты и лидеры других стран задаются вопросом, можно ли считать мнение Тиллерсона по тем или иным вопросам отражением позиции США в целом, но и регулярно порождает спекуляции в Белом доме относительно того, кто должен сместить госсекретаря с его поста.



Издание отмечает, что последнее несовпадение во взглядах между Трампом и Тиллерсоном произошло во вторник, когда, выступая в вашингтонском Атлантическом совете, госсекретарь заявил, что США "готовы к переговорам [с КНДР] когда бы они ни захотели" и "готовы провести первую встречу без предварительных условий". Такое заявление, по сведениям источников издания, расстроило Трампа и нескольких его помощников и вызвало недовольство в Совете национальной безопасности при Белом доме. После этого пресс-секретарь американского лидера Сара Сандрес отметила, что позиция президента по КНДР не изменилась и что прямые переговоры между двумя странами возможны лишь после того, как Пхеньян откажется от разработки ядерного оружия.



Несколько сотрудников Западного крыла Белого дома, где находятся Овальный кабинет президента и офисы его ближайших помощников. рассказали газете, что люди в окружении Трампа считают дни до того момента, когда госсекретарь покинет свой пост - и это, как они полагают, должно произойти в феврале 2018 года.

