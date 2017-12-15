НАПК выявило нарушения в е-декларациях первого замдиректора НАБУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронных декларациях первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы за 2015 и 2016 годы.



Об этом говорится в решениях о результатах полной проверки е-деклараций, предоставленных в ответ на запрос Українських Новин.



В ходе проверки не предоставили запрашиваемую информацию департамент превентивной деятельности, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также Антикоррупционное агентство Министерства внутренних дел Грузии.



По результатам проверки е-декларации за 2015 год НАПК установило, что Углава не указал квартиру в Грузии за 40 тыс. долларов, которой владеет его жена.



Согласно пояснениям Углавы, договор покупки был заключен женой и ее сестрой после конфликта сестры с ее мужем.



"Соответственно, жена никогда не считала указанную недвижимость своей собственностью... О факте сделки стало известно лишь в марте 2017 года", - сказано в пояснениях Углавы, предоставленных НАПК.



Согласно диспозиции ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации), ответственность наступает за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации.



Кроме того, Углава внес сведения о данной квартире в декларацию за 2016 год.



Также Углава задекларировал недостоверные сведения о сумме на карточном счете в грузинском "ТБС Банке" и вместо 1 393 грузинских лари указал 1 381 лари.



В декларации за 2016 год Углава указал недостоверные сведения о дате приобретения в собственность женой квартиры в Грузии (указано 9 июля 2015 года, а согласно договору купли - 10 октября 2015 года).



В обеих декларациях Углава указал недостоверную дату приобретения в собственность женой автомобиля Toyota Prada 2004 года выпуска (указано 17 декабря 2013 года, а на самом деле - 17 декабря 2012 года).



В декларации за 2016 год Углава указал, что на счете его жены была сумма в размере 21 122 долларов, а согласно справке "ТБС Банка" - 21 108 долларов.



По результатам проверки НАПК установило, что Углава нарушил ряд требований закона "О предотвращении коррупции", однако оснований для привлечения его к административной и уголовной ответственности нет.



Теперь Углава должен будет подать исправленные декларации.

