Кендрик Ламар рассказал о встрече с пришельцами

Американский рэпер Кендрик Ламар заявил, что в детстве стал свидетелем визита представителей внеземной цивилизации, но ему никто не поверил. Об этом сообщает NME.



По словам хип-хоп-исполнителя, ему было шесть лет, когда он увидел в небе нечто, похожее на дротик. НЛО пролетел мимо юного Ламара слишком быстро, и он не успел разглядеть его подробно.



«Я, наверное, не должен об этом говорить, но я готов ответить за свои слова. Никто мне тогда не поверил, и никто не верит сейчас. Мне сложно это описать, потому что это звучит как: "Ну, я действительно видел пролетевший дротик". Но это же абсолютно бессмысленно», — пожаловался музыкант.

