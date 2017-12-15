Законопроект о перерасчете пенсий военным уже в СНБО - Гройсман

Законопроект о перерасчете пенсий военным пенсионерам уже находится в Совете национальной безопасности и обороны, заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



"Сейчас он уже находится в СНБО и будет рассмотрен президентом. Это вопрос об осовременивании пенсий военным пенсионерам", - сказал В.Гройсман журналистам в пятницу в Белой Церкви (Киевская обл.).



Министр социальной политики Украины Андрей Рева в ноябре заявил, что законопроект о перерасчете пенсий военнослужащим на стадии разработки и может быть рассмотрен Кабинетом министров Украины только после рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны.



13 декабря В.Гройсман сообщил, что Кабмин намерен внести проект закона о перерасчете пенсий для 550 тыс. военных в СНБО в тот же день. Он также выразил уверенность, что "с 1 января будет возможно сделать перерасчет пенсий для военных".

