Мороз в Украине немного усилится

В ближайшие сутки активность атмосферных процессов над территорией Украины уменьшится: ожидается рост атмосферного давления, ослабление осадков и ветра, а также некоторое понижение температуры, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается небольшой снег, только в южных, ночью и в восточных областях без осадков. На дорогах Украины, кроме юга и юго-востока, гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с.



Температура в течение суток 1-6° мороза, в Карпатах 7-12° мороза; в южных и восточных областях ночью 0-5 мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.



В Киеве - небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 2-4° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 декабря самая высокая температура днем была +8,9 в 1982 году, самая низкая ночью -20,8 в 1994 году.



21 декабря – без существенных осадков, лишь в западных областях небольшой снег. На дорогах западных, северных и местами центральных областей гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 5-10°, днем 0-5° мороза, на юге и востоке ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.



В Киеве - без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.

