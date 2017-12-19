ДТП в Харькове: второго подозреваемого отправляют в больницу

Второго подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове, жертвами которого стали 6 человек, водителя Volkswagen Геннадия Дронова из СИЗО отправят в больницу для обследования. Об этом заявил его адвокат в суде Сергей Перепелица, сообщает Город Х.



По словам защитника, решение об отправке его подзащитного на лечение было принято еще во время заседания Киевского районного суда Харькова. Однако спустя неделю подозреваемого так и не перевели в клинику.



"Следователь должен поручить экспертам провести обследование. Вот ждем. Сколько он может тянуть? Неделю-две, я думаю, может. Но в рамках досудебного расследования мой клиент должен пройти медицинскую проверку", - сообщил адвокат.



Также Перепелица сообщил, что у Дронова очень плохое самочувствие, а надлежащего лечения в СИЗО он не получает.



"Дронов похудел килограмм на 15 не потому, что голодает, а потому что организм в стрессе и не принимает пищу", - также сообщил адвокат.



Подозреваемого намерены отправить в одну из больниц, с которой у пенитенциариев заключен договор на обслуживание спецконтингента.

