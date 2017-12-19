Гройсман заявил об эвакуации из Новолуганского

После обстрела поселка Новолуганское сепаратистами из РСЗО Град началась эвакуация жителей этого населенного пункта. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



"Террористы обстреляли из градов жилые кварталы Новолуганского. Сейчас мы вынуждены эвакуировать наших граждан", – написал Гройсман в Facebook.



Он назвал действия сепаратистов "подлыми и мерзкими".



"Правительство сделает все от себя зависящее, чтобы помочь тем, кто сейчас нуждается в помощи", – написал Гройсман и пообещал предоставить необходимые материалы и деньги для восстановления разрушенных зданий.

