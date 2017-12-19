«Кофешоп» по выходным

Ну, наконец-то. Думал, не дождусь. Но не прошло и двух месяцев, как власть стала предпринимать четкие и адекватные действия в ответ на попытку резидентуры Москвы дестабилизировать ситуацию в столице руками и другими конечностями грузин-протестантов. Все заметили, как красиво, мощно и единообразно заговорили спикеры Банковой насчет «попытки кровавой провокации Саакашвили по захвату Октябрьского дворца». Не мог без слез слушать выступление лидера фракции «БПП» (а есть и такой) Артура Герасимова. Его спич был насыщен гневом, болью и чем-то еще.



«Впервые в истории украинского протестного движения жертвой политиканов, рвущихся к власти, могли стать маленькие дети, которые слушали джаз, когда толпа отморозков стала ломиться в закрытые двери дворца». До слез, однозначно. Потом все неполживые медиа стали транслировать раздумья экспертов о «неизвестном газе, примененном боевиками во время жалкой попытки штурма». «У нас такого газа нет, уж больно забористая штука, сразу вставляет, это не то, что обычно можно купить в магазине», – таково мнение заслуженного эксперта-кинолога МВД, чье имя не удержалось в моей памяти. В один голос все стали требовать принять обращение Рады к парламентам мира, в котором будет содержаться решительное осуждение использования радикалами незаконных методов протестов.



Однако самое главное не это. Гегель писал в главе о саморазвитии идеи, что она (идея) полагает себя… Ладно, забейте. Короче, все понимали – должен быть антимайдан. Иначе нельзя. Технология организации «цветных революций» предполагает использование технологий противодействия. За два месяца ни одна скотина не разбила антипалатку в Мариинском парке. 17 октября появился табор грузин. Казалось бы, решение лежит на поверхности. Достаточно немного отмотать назад и вспомнить, что было в парке во времена нелимитированных (анлимитед) протестов, когда послы ЕС с радостью и энтузиазмом поддерживали любую инициативу восставших евро-масс. Ну там «коктейли Молотова» применить (чисто европейская практика), устроить ночевку в горадминистрации, бутеры нарезать в Доме профсоюзов, требушет установить на Европейской площади, чтобы удобнее было обстреливать булыжниками тот же «Беркут».



А был антимайдан. Те же палатки, только с другими активистами. Все просто. Но очень долго данная идея не была реализована. Видимо, сначала думали, что само рассосется. Главное – не обращать внимания и сосредоточиться на дискредитации Саакашвили. Наркоман, проваливший реформы в Грузии, тайный агент Путина, меченые деньги Курченко, не пользуется поддержкой США и ЕС, трус и так далее. Все как во времена режима кровавого диктатора. Один в один. Даже такие мелочи воспроизвели, как секс-оргии в палаточном городке с участием лиц неизвестного пола. Но, надо сказать, кровавый наш был пошустрее. Понял, что надо свозить антимассу. До нынешних только сейчас дошло. Наверное, стеснялись воспользоваться уже имеющимися наработками сбежавшего диктатора.



Главное – не обращать внимания и сосредоточиться на дискредитации Саакашвили. Наркоман, проваливший реформы в Грузии, тайный агент Путина, меченые деньги Курченко, не пользуется поддержкой США и ЕС, трус и так далее. Все как во времена режима кровавого диктатора.

И вот появился, без преувеличения, исторический, знаковый и лютый пост простого героя АТО с типично украинской фамилией Петров. Он выдвинул инициативу «Кофе на Крещатике». Смысл в том, что опять надо брать кофе, бутерброды с икрой, хорошее настроение и выходить в воскресенье на марш за Петра Алексеевича. Обязательно приходить с «конфетами «Рошен». Это главная «фишка» мероприятия.Оказывается, очень многих «настоящих героев АТО», «киборгов», «спайдерменов» и других достали «еженедельные вакханалии, устраиваемые клоунами Саакашвили». Поэтому они хотят продемонстрировать: «есть другой Киев, который против грузин, и он встает».Ну вот, ведь могут! Впервые объявлен массовый слет «порохоботов», которые должны подавить в зародыше многотысячные марши Михо. Оказывается, их очень пугает тенденция увеличения количества участников «маршей за импичмент». «Пора действовать!», – решили истинные патриоты и объявили сбор на Крещатике 24 декабря. Аккурат перед самым главным новогодним праздником европейской нации – католическим Рождеством. С помощью конфет «Рошен», хорошего настроения, термосов с кофе и бутербродов «порохоботы» намерены сорвать шокирующую картину роста числа «саакаботов» в условиях гибридной агрессии Путина. Давно пора. Пост «Петрова» был оперативно распространен через сеть Министерства информационной политики и неполживых лидеров общественного мнения, работающих исключительно за идею. Откликнулись три тысячи офисных хомяков. И это за первые сутки! Прекрасный показатель. Даже лучше, чем в свое время у Мустафы.Очень надеюсь, что участники марша «кофешоп «Рошен» сообразят разбить палатки на майдане. Иначе эффекта будет не много. Было бы неплохо понаблюдать за схваткой «порохоботов» с грузинами, однако Михуил наложил мораторий на проведение массовых акций. По его словам, провокаторы хотят вызвать кровопролитие, поэтому необходимо выработать стратегию противодействия под хорошее вино и закуску.Шанс на веселый воскресный «кофешоп» все же есть. 22 декабря, в пятницу, Михуил идет на допрос в СБУ. Обычно в конце недели подобных «клиентов» закрывают в уютных СИЗО, чтобы продержать до понедельника. Сандра, жена Саакашвили, вполне может возглавить марш. И вот, приходят они на майдан, а там куча «порохоботов» с конфетками «Рошен». Интересно? Честно говоря, на любителя. Но сценарий необходимо реализовывать любой ценой.