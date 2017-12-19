Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины и назвал их "бесполезными и рискованными"

Сооснователь и технический директор одного из самых известных профильных сайтов о криптовалюте Bitcoin.com Эмиль Ольденбург (Emil Oldenburg) заявил, что "недавно" продал все свои накопления в биткоинах. По его словам, биткоин "так же хорош, как и бесполезен". Об этом сообщает Вreakit.



Шведский предприниматель (последние три года живет в Токио) не уточнил, сколько у него было биткоинов, когда он их продал и сколько выручил. При этом он раскритиковал биткоин, назвав вложения в него "самыми рискованными инвестициями, которые можно сделать".



По мнению Ольденбурга, главные проблемы биткоина — это высокие комиссии и задержки в операциях. "Когда люди поймут, как работает биткоин, они начнут его продавать", — уверен он.

