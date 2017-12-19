Маккеллен заявил о готовности вернуться к роли Гэндальфа в сериале

Планы компании Amazon снять крупномасштабный сериал по произведениям "Властелина колец", который составил бы конкуренцию "Игре престолов", вызвали дискуссию о том, какими будут персонажи произведений Джона Роуэла Толкиена в очередной экранизации.



По некоторым данным, пишет "Кинопоиск", сериал Amazon будет рассказывать о событиях, происходивших в Средиземье до дня рождения Бильбо Бэггинса, с которого начинается "Братство кольца". И журналистов заинтересовало, как студия намерена решать вопрос с изображением Гэндальфа и других долгоживущих героев истории, которых зрители запомнили по образам, созданным актерами из проекта Питера Джексона.



Так, ведущий британского ток-шоу Грэм Нортон на днях поинтересовался у сэра Иена Маккеллена, как тот относится к перспективе появления "другого Гэндальфа".



"Что значит "другого Гэндальфа"? Меня еще не просили вернуться к роли, поэтому я еще не согласился. Но ты намекаешь, что кто-то другой может ее сыграть? Гэндальфу более 7000 лет, так что я еще не слишком стар", - заявил актер.



Entertainment Weekly полагает, что Amazon стоит обратить внимание на это заявление и пригласить в сериал актера, который для многомиллионной армии поклонников "Властелина колец" является образцовым волшебником - даже если на это уйдет большая часть бюджета проекта.







