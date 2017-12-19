Пресс-секретарь Порошенко обнародовал письмо Саакашвили

Пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко во вторник обнародовал на своей странице в соцсети Facebook фотокопию письма, как он утверждает, лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.



Согласно тексту, М.Саакашвили призывает к встрече для решения деэскалации ситуации и отвергает информацию о сотрудничестве с Федеральной службой безопасности РФ.



"Несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо, и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ - не только полный абсурд, но еще и очень радует врага Украины. Конечно, я допускал, и допускаю много политических ошибок, но сейчас как никогда уверен, что надо деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации. Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и обсудить", - говорится в тексте письма.



По словам С.Цеголко, письмо обнародовано в связи с тем, что М.Саакашвили в своих комментариях манипулирует содержанием этого письма, о существовании которого заявлял ранее, а также учитывая многочисленные запросы журналистов.



Пресс-секретарь президента также отмечает, что призывы лидера "Руха новых сил" к деэскалации ситуации идут вразрез с его действиями в минувшее воскресенье. "Как свидетельствует штурм Международного центра культуры и искусств на Аллее Героев Небесной Сотни, своего слова господин Саакашвили не сдержал", - написал С.Цеголко.



Ранее М.Саакашвили подтвердил, что писал письмо П.Порошенко. "После того, как меня люди освободили из тюрьмы, это было огромное унижение для Порошенко. После того, как суд вопреки шантажу со стороны СБУ, выпустил меня на все четыре стороны, Порошенко потерпел второе поражение. Тогда сделал то, что делают люди, которые уверены в своей правоте - написал ему письмо, в котором сказал: "Вы меня обвинили неправильно. Вы не можете не знать, что называть меня российским агентом - это оскорбление. Но это не наш личный конфликт. Я к вам личной агрессии не испытываю и предлагаю вам разговаривать", - сказал он в эфире телеканала ZIK в воскресенье, 17 декабря.