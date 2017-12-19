Что нужно знать о гитарном тюнере?

Игра на расстроенном инструменте вряд ли порадует музыканта или слушателей. Даже отклонения в полтона при правильном аккорде приведут к тому, что мелодии будут звучать иначе ко всеобщему разочарованию. Чтобы избежать этой ситуации, гитару необходимо правильно настроить. Осуществляется это при помощи специального тюнера.



Разновидности



Тюнер для гитары – специальное устройство, главным предназначением которого является настройка музыкального инструмента. При помощи этого приспособления, можно наверняка узнать, какую ноту издает каждая струна. Такое устройство должен иметь в своем арсенале каждый гитарист.



Портативный вид



В большинстве случаев такие устройства имеют несколько вариантов наладки. Например, чтобы произвести настройку электрической гитары, необходимо подключить ее при помощи специального шнура к тюнеру. После этого можно проверить звучание каждой струны. Результаты фиксируются на экране: будет отображаться нота, которой соответствует звучание.



При помощи световых сигналов можно проанализировать, насколько правильно настроена гитара. В частности, при соответствии параметров будет загораться зеленый свет, при несоответствии – красный.



Настраивать гитару при помощи этого устройства придется перед выступлением. В самый его разгар, если понадобится, подключить тюнер будет немного проблематично.



Прищепка



Такое устройство представляет собой небольшой экран, который крепится на голову грифа при помощи прищепки. Особенности конструкции позволяют ловить малейшие колебания струн. При проверке на экране будет отображаться нота, которой соответствует та или иная струна.



Положительными сторонами этого приспособления является небольшой вес, компактность, возможность использования, как перед выступлениями, так и на репетиции или концерте.



Гитарная педаль



По своему внешнему виду напоминают педаль эффектов. Для осуществления настройки, устройство необходимо подключать в цепь эффектов и расположить на педалборде.



Положительным моментом этого приспособления является возможность использования его в любой момент, в том числе во время выступления. Однако оно не предназначено для использования с акустической гитарой.



Понимание основных принципов работы таких устройств позволит сделать выбор осознанно и без колебаний. Ведь какая бы ни была гитара: акустическая, бас гитара или электрическая, данное приспособление должно быть у каждого музыканта под рукой.



