Необъявленная биометрическая война

Скандал вокруг вывода российских офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК) привлек внимание к другой теме – новым правилам въезда российских граждан в Украину с 1 января 2018 года. Биометрический паспорт, дополнительная регистрация, анкета на сайте МИДа: планы были грандиозными. И чем-то напоминали легендарную «Стену» Арсения Яценюка. Там дикие кабаны сетку погрызли, здесь за две недели до часа Х у наших ответственных органов конь не валялся.



Еще в июле этого года СНБО анонсировал, что Украина введет биометрический контроль для всех иностранцев, которые пересекают государственную границу. 30 августа Петр Порошенко подписал указ об усилении контроля за въездом и выездом из страны, которым ввел в действие июльское решение СНБО, упомянутое выше.



Официально было заявлено, что биометрический паспорт, отпечатки пальцев и “разрешительная” анкета на украинском или английском языках на сайте МИДа Украины – это компромиссная альтернатива визовому режиму с Россией.



МИД РФ нанес нам подлый ответный удар, сообщив, что для граждан Украины, признанных носителями русского языка, упрощается порядок получения российского гражданства. Им будет необходимо предоставить лишь нотариально заверенную копию заявления об отказе от имеющегося у них украинского гражданства.



Мы, разумеется, посчитали это “выстрелом в молоко”. Сотрудники нашего МИДа в частных беседах с журналистами намекали, что те 600 тыс. украинцев, которые подали на российское гражданство в течение года, – сплошные сепары и даже уголовники. А 800 тыс. тех, кто ежегодно пролонгирует патенты на занятие трудовой деятельностью, –это мизерная цифра по сравнению с трудовой миграцией в страны Европы.



Спешу заметить, что в странах Европы официально работающих украинцев можно пересчитать по пальцам. Что же касается наших нелегальных трудовых мигрантов в России, их примерно 2,5-3 млн. Представляю, как они обрадуются, если Россия также введет для них новые правила въезда и выезда. А еще хуже – визы.



Кстати, Украина пыталась ввести визы для граждан России еще в марте 2014 года, в ответ на подписание Владимиром Путиным закона о присоединении Крыма к РФ. Но... Решение СНБО есть, а указа президента, которым оно вводится в действие, нет.



Почти сразу проект “русской биометрии” натолкнулся на серьезные технические преграды. По состоянию на первые числа декабря все было более-менее готово только на уровне проектов соответствующих документов. Вы уловили мысль – ПРОЕКТОВ документов? Сами документы еще никоим образом не материализовались

Я не поленился прозвонить по всем консультационным телефонам, указанным на сайте внешнеполитического ведомства, и после дипломатического отфутболивания с одного номера на другой, наконец получил четкий ответ, что моей русской бабушке (по легенде) никакой анкеты заполнять не надо

Собираемся ли мы “биометрить” и граждан Евросоюза (а также Турции, Японии, Южной Кореи и некоторых других государств), которые уже давно имеют право безвизового пребывания в Украине 90 дней в течение 180 суток? Если не собираемся, то чем мотивируем? Тем, что это меры для приезжающих из “неблагонадежных государств”?

Почему решение СНБО о введении визового режима для россиян не было реализовано на практике, непонятно. Есть такой вариант трактовки, что у нас на тот момент был и.о. президента и это якобы помешало ввести визы. Но я верю в другую версию: побоялись “ответки”, особенно в период, когда «за поребрик» рвануло рекордное количество наших заробитчан.Отказавшись перерезать пуповину одномоментно, мы делали это частями. С марта 2015 года гражданам России запретили въезд в Украину по внутренним паспортам, а с осени того же года прекратили авиационное сообщение между Украиной и Россией. Но сохранились автобусы и поезда, а также возможность добраться на своем автомобиле. Или с пересадкой. Например, в Беларуси. И вот новые “изыски” – биометрический паспорт, пальцы и регистрация.Что меняет биометрический контроль при пересечении границы иностранными гражданами, включая граждан Российской Федерации? На первый взгляд, ничего страшного не происходит. В России за биометрическим паспортом нет таких очередей, как были у нас в начале безвиза, он стоит 3,5 тыс. рублей для взрослого.Конечно, можно рассматривать нововведение в качестве плевка в сторону бывшего “старшего брата” – да, может быть. Поскольку таким образом все граждане России, въезжающие в Украину, автоматически заносятся в списки "неблагонадежных" и должны будут отмечаться по месту своего пребывания в нашей стране.Но это – в идеале, каким его видит Совет национальной безопасности и обороны. Однако в наших краях теория редко соответствует практике. Возможно, потому, что для нее нужны деньги и система государственного администрирования. А у нас нет ни того, ни другого.Почти сразу проект “русской биометрии” натолкнулся на серьезные технические преграды. По состоянию на первые числа декабря все было более-менее готово только на уровне проектов соответствующих документов. Вы уловили мысль – ПРОЕКТОВ документов? Сами документы ни в МВД, ни в Госпогранслужбе, ни в нашем обожаемом МИДе еще никоим образом не материализовались.Я уже не говорю о такой практической проблеме, как доукомплектование пунктов перехода на границе устройствами считывания биометрических данных (“ридерами”). Нужно было подсуетиться и с сентября хотя бы до конца декабря оборудовать все 157 пунктов пропуска этой аппаратурой.И не просто так: взяли “ридеры” и поставили. Надо еще тендер объявить, потом его провести; желательно на Prozorro; и чтобы сам тендер был признан состоявшимся, а результаты никто не оспорил. Потом надо, чтобы “машинки для пальцев” были бы вовремя закуплены и установлены. Да, и на установку и сервисное обслуживание – отдельный тендер.В сентябре ВВС в статье “Новые правила на украинской границе: как это будет работать?” отмечала, что ее собеседники в нескольких компетентных органах украинской власти не смогли сообщить, какое именно ведомство будет ответственным за создание и обслуживание системы. “Ожидается, что ответы на эти вопросы в течение следующих двух месяцев даст украинский Кабинет министров”, – оптимистично предположили журналисты ВВС.Но реализм – главный враг оптимизма. Ни через два месяца, ни через три ситуация не прояснилась. Это подтверждает ответ МИДа на запрос “Українських новин”, опубликованный 15 декабря 2017 года. То есть накануне скандала с СЦКК, одной из причин которого в МИД РФ назвали необходимость “откатывать” российским офицерам пальцы при въезде в Украину с 1 января.По сообщению “Українських новин”, механизм и этапы введения въезда/выезда иностранцев, в том числе граждан России, в Украину по биометрическим заграничным паспортам продолжают отрабатываться в МИДе. Хотя президент Петр Порошенко указом №256 от 30 августа поручил Кабинету министров проработать этот вопрос до 30 октября.При этом на вопрос о причинах задержки, ориентировочной дате рассмотрения и принятия решения, а также сроках введения данных мер МИД изданию не ответил. Но упомянул, что порядок въезда россиян в Украину регулируется соглашением между правительствами о безвизовых поездках от 1997 года."В соответствии с механизмом контроля над въездом на территорию Украины граждан РФ, созданного с целью обеспечения национальных интересов Украины в сфере безопасности и обороны, граждане РФ въезжают в Украину исключительно на основании заграничных паспортов через международные или межгосударственные пункты пропуска и могут пребывать на территории Украины не больше 90 дней в течение 180 дней", – констатировал МИД.Ничего не сказано в публикации об анкетах, которые россияне, по решению СНБО, должны заполнять на сайте украинского МИДа за месяц до поездки. Причем сугубо на тех языках, которые предлагает сайт – украинском либо английском. Там нужно указать профессию и место работы, цель поездки, населенные пункты для посещения и прочие данные. Никаких следов подобной анкеты автор этих строк на сайте МИДа не нашел.Я не поленился прозвонить по всем консультационным телефонам, указанным на сайте внешнеполитического ведомства, и после дипломатического отфутболивания с одного номера на другой, наконец получил четкий ответ, что моей русской бабушке (по легенде) никакой анкеты заполнять не надо. И регистрироваться в органах власти по месту нахождения (новая мера вместо регистрации при прохождении пограничного контроля) тоже пока не надо. Поскольку и эта система также находится в бюрократической “разработке”.Так будет ли с 1 января 2018 года введена новая система въезда в страну иностранцев (и в первую очередь граждан России) – по биометрическим паспортам или с откатыванием пальцев? Коснется ли она белорусов, которые, согласно двусторонним договоренностям, ездят к нам (а мы к ним) по внутренним паспортам? Если коснется, то не ответит ли батька “ассиметрично”, усложнив и так непростой авиационный “коннект” с Россией?И это еще не все вопросы. Собираемся ли мы “биометрить” и граждан Евросоюза (а также Турции, Японии, Южной Кореи и некоторых других государств), которые уже давно имеют право безвизового пребывания в Украине 90 дней в течение 180 суток? Если не собираемся, то чем мотивируем? Тем, что это меры для приезжающих из “неблагонадежных государств”? Тогда какие страны МИД Украины включил в этот список и на каком основании? Да и сам список следовало бы обнародовать...На эти вопросы МИД пока не отвечает. Видимо, потому что сам точно не знает всех ответов. Заметим, за 10 дней до нового года и, соответственно, до введения “биометрического режима”. Но, что забавно, не закончив один проект, подчиненные Павла Климкина уже погрузились в другой.Госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц в интервью LB.ua рассказал, что Украина вводит электронные визы для иностранцев. Более того, в течение первого квартала 2018-го электронная виза станет реальностью.Не сильно доверяю г-ну Зайцу, поскольку, кроме активного участия в кадровых интригах, он известен тем, что заменил в здании МИДа несколько тысяч лампочек на энергосберегающие и очень гордится этим своим (надо полагать, единственным) достижением. Однако очевидно, что покой нам только снится и мы стремительно погружаемся в пучину геморроя.P.S. Сам по себе “биометрический подход” к визитам граждан России в Украину меня, в принципе, не удивляет. Это логичный процесс в контексте отдаления от “старшего брата”. Но не могу понять одного: почему сейчас?Почему не в 2014-м, когда начался ментальный конфликт с Россией и вопрос “Чей Крым?” стал поводом к мордобою? Почему не в 2015-м – после Дебальцево и прекращения авиасообщения? Почему не в 2016-м, когда доживала последние дни мода на номерные знаки и футболки “ПТН ПНХ”? Почему спохватились в 2018-м? Лучше поздно, чем никогда? Или просто “креатифф” иссяк? И вообще, с кем мы собственно воюем – с Путиным или с гражданами России?