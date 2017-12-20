Между ЕС и Британией не будет торгового соглашения после Brexit

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье исключил подписания специального торгового соглашения с Великобританией, на которое рассчитывают в Лондоне. Так, Барнье заявил, что финансовые услуги не будут охвачены торговым соглашением, поскольку это не является частью какого-либо соглашения о свободной торговле.



"Нет торгового соглашения, которое открыто для финансовых услуг, его не существует", - цитирует БарньеEUobserver.



Это означает, что британские банки и финансовые компании потеряют "паспорта", которые позволяют им свободно торговать в ЕС.



Ранее в этом месяце британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Британия хочет получить торговое соглашение с ЕС, которое будет включать лучшие части соглашений блока с Японией, Канадой и Южной Кореей, а также финансовые услуги.

