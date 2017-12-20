Криптобанк

Официальные источники в виде неназванного спикера Парубия (как ни назови, все равно одно и то же) ликуют: наметились позитивные подвижки насчет голосования за нового главу Национального банка. В четверг парламент может кого-то утвердить. Знаете, это уже не важно. Нацбанк и его анонимный коллектив доказали свое право работать без головы. У Майн Рида, кажется, был такой роман. Тоже про Гонтареву. Но в виде непьющего индейца. Возможно, путаю. Поймите, уже мало кто помнит, когда у НБУ была голова. И про Гонтареву все забыли, хотя ее до сих пор не уволили.



Сами подумайте: какой смысл возиться с утверждением в парламенте кандидатуры председателя Национального банка? Президент должен напрягаться, искать очередного дебила, который ответит за падение курса стабильной денежной единицы и сядет за спекуляции при рефинансировании доверенных банков. Потом надо проводить консультации с главами парламентских фракций. Договариваться, обещать деньги, разные полезные назначения, закрытие уголовных дел. Или, наоборот, открытие новых. Потом публичное обсуждение кандидатов. Заслушивание их программ «действий». А что они (кандидаты) могут пообещать? Доллар по восемь? Рост золотовалютных резервов? Так это любой аноним может сделать.



Вы можете с ходу, без «Гугла» назвать хоть одного действующего заместителя ушедшей в бессрочный отпуск Гонтаревой? Нет. И кого волнует данная проблема? Правильно, никого. Нацбанк достиг высшей стадии саморазвития, превратившись в анонимное финансовое учреждение в соответствии с последними модными тенденциями. Про криптовалюты, блокчейн и бикткоин все, надеюсь, слышали? Думаю, все в курсе, поскольку у нас даже пенсионеры занимаются майнингом биткоинов на специальных «фермах».



Стоило только убрать Гонтареву на Бали (#сказочноебали), как ситуация сразу нормализировалась. Хоть 25 гривен за бакс, хоть 28. Никакой разницы. В неполживых СМИ полная тишина. Никто не бегает под загородным домиком главы НБУ, не пишет обидные слова на заборе. Налицо абсолютные достоинства в работе криптобанка

Если ту же Ульяну Супрун, которая полтора года отмывает деньги под видом медицинской реформы, убрать из Министерства здравоохранения, что-то изменится? Нет. Зато некого будет обвинять в развале медицины. Станет поспокойнее. Вот поэтому ни в коем случае нельзя назначать нового председателя правления НБУ

НБУ за последние девять месяцев (сразу после того, как Гонтарева ушла в запой) превратился в криптобанк. Никто не знает, как там все работает. Имена членов правления никому ни о чем не говорят. Что он делает – вообще тайна. Идеальная крипто-схема. И все довольны. Страна сохраняет полное спокойствие при известиях об очередном укреплении курса гривны. Да, она падает, но как, с…кА, красиво и неотвратимо падает! Ни у кого не возникает вопроса насчет того, кто виноват и что делать.Сравните эту идиллию с тем, что было при Гонтаревой. Как только курс снизился в жалкие два раза, масса патриотов заволновалась, заорала: «Зрада!», «Чорный понедилок!». Неистовый оппозиционер Рабинович митинги организовывает перед Нацбанком, в социальных сетях (тогда еще не закрыли «ВК» и «Одноклассники») все обсуждают, как можно носить угги под норковую шубу? Крики, сопли, угрозы вступить в противоестественную связь с членами правления Национального банка вообще и с Гонтаревой в частности. На межбанковском рынке после каждого доклада бабы Леры в парлмаменте начинается паника. Она же термины непонятные употребляет. Думает, что это английский язык. А это вовсе даже наоборот. То есть явно не английский. Шок, фьючерсы к е...ням летят, вкладчики беспокоятся, финансовые аналитики канала «112» вообще в панике, рассказывают о кросс-курсе гривны и рубля. Вот оно нам надо?Стоило только убрать Гонтареву на Бали (#сказочноебали), как ситуация сразу нормализировалась. Хоть 25 гривен за бакс, хоть 28. Никакой разницы. В неполживых СМИ полная тишина. Никто не бегает под загородным домиком главы НБУ, не пишет обидные слова на заборе. Налицо абсолютные достоинства в работе криптобанка. Вот читаю о том, что курс биткоина обвалился до $17 000, и сохраняю полное спокойствие, поскольку вообще не понимаю: как?!! Как можно платить такие деньги за то, что никто, кроме агентов СБУ, в руках не держал?Ну, в Службе работают интеллектуалы. У них «АйКью» как у слона. Сразу же взяли за жабры одесского блоггера, оказавшегося кремлевским шпионом, барыжившим биткоинами. Попытались сразу слить криптовалюту на специальный веб-кошелек, но не смогли подобрать пароль. А простым людям трудно разобраться с криптовалютой. Тем более объяснить, почему она, с...ка, так дорого стоит. Особенно после печального опыта «МММ» с легендарным Леней Голубковым и зимними сапогами для жены.Криптобанк, положенный в основу финансовой системы нации, позволит сразу же все нормализовать. Уже позитивные тенденции налицо. Следует продолжать в том же духе. Полная анонимность и отсутствие персонализации руководства – вот залог финансового успеха! Опять-таки не могу удержаться от примера: минимум раз в месяц баба Лера с опухшими от тяжелой работы с документами веками рассказывала, что ждет миссию МВФ с большой суммой денег. А теперь? Министр финансов Данилюк, на которого открыта куча уголовных дел, заявляет, что в следующем году Международный валютный фонд выделит Украине сразу два транша на три миллиарда долларов. Народ только поржал. Невооруженным взглядом видно: человек находится под веществами.Нил Стивенсон написал здоровенную книгу «Криптономикон». Очень интересно, многопланово и загадочно. Суть в том, что еще в прошлом веке люди понимали, как можно всех развести на биткоины. Хотя тогда такого понятия еще не было. На наших глазах творится новейшая постреволюционная история. Наступает высшая стадия социальной и финансовой самоорганизации. Криптовласть, основанная на широкополосном Интернете, идет на смену устаревшим, патриархальным формам осуществления организованного насилия.Если ту же Ульяну Супрун, которая полтора года отмывает деньги под видом медицинской реформы, убрать из Министерства здравоохранения, что-то изменится? Нет. Зато некого будет обвинять в развале медицины. Станет поспокойнее. Вот поэтому ни в коем случае нельзя назначать нового председателя правления НБУ. Это только усугубит ситуацию. Опять начнутся рассказы про «триста агентов ФСБ», шатающих курс гривны. Оно нам надо?