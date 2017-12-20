Снегопады в Украине в ближайшие сутки уменьшатся

В Украине в ближайшие сутки 21 декабря погоду будет определять холодная воздушная масса и поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях ожидается небольшой снег, в Карпатах - умеренный; на остальной территории страны без существенных осадков, лишь в северных областях днем местами небольшой снег. На дорогах, кроме юга, гололедица.



Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 5-10° мороза, на побережье морей 1-4° мороза; днем 0-5° мороза, в южной части местами 1-3° тепла.



В Киеве 21 декабря ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 декабря самая высокая температура днем была 10,5° в 2015 году, самая низкая ночью -20,8° в 1927 году.



В Украине 22 декабря в южной и восточной части – без существенных осадков, температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.



На остальной территории временами ожидается снег, температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.



В Киеве 22 декабря временами снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

