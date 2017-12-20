В США займутся созданием особых смертоносных вирусов

Правительство США сняло мораторий на финансирование исследований по усилению функций вирусов, в результате которых могут быть разработаны более смертоносные штаммы известных инфекционных агентов. Об этом сообщает издание Science Alert.



По словам главы Национальных институтов здравоохранения (NIH) и бывшего руководителя проекта «Геном человека» Френсиса Коллинза, исследования вирусов гриппа, ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) позволят разработать эффективные способы противодействия этим инфекциям.



Некоторые специалисты полагают, что возобновление финансирования повышает риск того, что неизвестные патогенные инфекционные агенты вырвутся за пределы лабораторий. Однако в NIH выдвинули ряд условий, которые должны выполнить исследовательские центры для получения денег. В частности, они должны доказать, что у сотрудников есть возможность проводить изучение патогенов в безопасных условиях и план действий на случай критической ситуации.



Мораторий на финансирование был введен из-за случаев, в результате которых были нарушены условия содержания инфекций. Так, в 2014 году несколько десятков ученых из лабораторий Центров по контролю и профилактике заболеваний США оказались под угрозой заражения бактериями сибирской язвы. Тогда не были успешно выполнены процедуры по инактивации патогена, в результате чего еще живые организмы попали в лабораторию, которая была предназначена для работы с мертвыми возбудителями.

