ВВП Украины вырос на 2,1%

Рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2017 года в годовом выражении (по сравнению с тем же периодом прошлого года) составил 2,1%. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает Государственная служба статистики.



Так, по сравнению со вторым кварталом 2017 года, с учетом сезонного фактора, ВВП вырос на 0,2%. Номинальный ВВП в третьем квартале составил 821,3 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 19,320 тыс. грн.



Отмечается, что рост ВВП в третьем квартале в годовом выражении замедлился после роста во втором (на 2,3%) и первом кварталах (2,5%).

