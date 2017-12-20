Звезда "Изгоя-один" сыграет главного героя четвертого сезона "Нарко"

Четвертый сезон сериала "Нарко" от Netflix ждут серьезные изменения, показал опубликованный трейлер. Мало того, что действие перенесется из Колумбии в Мексику, так еще и Хавьер Пенья в исполнении Педро Паскаля уйдет в отставку, уступив место молодым героям.



На борьбу с наркотиками в новом сезоне будут брошены сразу два агента, которых сыграют звезда фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории" Диего Луна и король второстепенных ролей Майкл Пенья.



Как напоминает Collider, создатель сериала Эрик Ньюман намекал на предстоящую замену актерского состава еще несколько месяцев назад. Он дал понять, что Пенья, низвергнувший Пабло Эскобара, сам превратился в жертву борьбы с наркотиками и разочаровался в хороших парнях.



В предыдущих сезонах шоу были показаны реальные истории двух самых крупных наркокартелей в мире - Пабло Эскобара и картеля Кали. После убийства Эскобара и ареста главы Кали звание главной кокаиновой страны отошло от Колумбии к Мексике. Съемки четвертого сезона "Нарко" в настоящее время идут в Мексике, премьера назначена на 2018 год.





