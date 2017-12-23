Инженеры научили робота делать зарядку

Инженеры из Токийского университета поделились подробностями о двух разрабатываемых ими гуманоидных роботах, скелеты которых созданы по образу и подобию человеческих. Статья, описывающая устройство роботов, была опубликована в журнале Science Robotics.



Как пишет N+1, команда под руководством Масаюки Инаба уже более пяти лет занимается разработкой человекоподобных роботов Kenshiro и Kengoro. Задача инженеров состоит в том, чтобы создать робота, максимально точно имитирующую человека не только в плане физических возможностей, но и в плане анатомии. Так, скелет Kеngoro состоит в том числе из пористых деталей, что позволяет роботу "потеть", охлаждая тем самым нагревающиеся при работе электромоторы.



Как отмечается в статье, скелеты двух роботов, рост которых составляет 160 и 167 сантиметров, максимально соответствуют скелетам людей такого же роста. Кроме того, создатели роботов сравнительно точно воспроизвели мышцы и суставы. Хотя количество степеней свободы, которыми обладают суставы Kenshiro и Kengoro, заметно меньше, чем у человека (64 у Kenshiro и 114 у Kengoro против 419 у человека), роботы могут воспроизводить многие движения и активности. Например, судя по небольшому демонстрационному видеоролику, робот Кengoro может делать зарядку, вставать на цыпочки и имитировать нажатия ступней на педали газа и тормоза в машине.



По мнению создателей Kenshiro и Kengoro, их наработки могут улучшить других гуманоидных роботов, а также позволят узнать больше о функционировании человеческого тела.







