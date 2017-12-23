МИД Нидерландов подтвердил право Саакашвили на подданство

Бывший президент Грузии и лидер украинской партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили при наличии желания сможет получить подданство Нидерландов и право проживания, поскольку женат на подданной Нидерландов, подтвердил в пятницу глава МИД этой страны Хальбе Зейлстра.



"Он женат на подданной Нидерландов, и в соответствии с нидерландским законодательством он может получить паспорт, если подаст заявку", - цитирует его слова голландская телерадиокомпания NOS.



Саакашвили женат на 48-летней Сандре Рулофс, являющейся уроженкой голландского Тернёзена. Пара воспитывает двух сыновей.



Накануне он заявил, что у него есть предложения о предоставлении гражданства от нескольких европейских стран, но он намерен отстаивать свои права в Украине.

