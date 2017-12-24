Меркель и Макрон призвали ускорить реализацию Минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали ускорить работу над реализацией политических пунктов Минска-2, включая амнистию, особый статус Донбасса, выборы, говорится в пресс-релизе правительства ФРГ. "Они (Меркель и Макрон) подчеркивают необходимость ускорения работы над политическим пакетом, что предусматривается минскими соглашениями, включая амнистию, особый статус, местные выборы и изменения в конституции", — говорится в заявлении.

Кроме того, Меркель и Макрон призывают вернуть российских военных в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, которое в субботу распространила пресс-служба кабмина ФРГ.



Меркель и Макрон считают, что центр "играет важную роль в усилиях по поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашения о перемирии".



В пятницу представитель правительства ФРГ Георг Штрайтер по итогам телефонного разговора Меркель с украинским президентом Петром Порошенко сообщил, что Германия и Франция намерены выступить посредниками для возвращения российских военных к работе в СЦКК.



Представители РФ, входившие в состав СЦКК, 19 декабря покинули Донбасс. В МИД России ранее заявили, что выполнение офицерами своих обязанностей стало "невозможным из-за действий украинской стороны". До этого момента в задачи российских военных входил контроль соблюдения перемирия, взаимодействие с конфликтующими сторонами и наблюдателями ОБСЕ, участие в разрешении споров, связанных с выполнением минских договоренностей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что офицеры из РФ могут вернуться в СЦКК, если Киев обеспечит им условия работы.

