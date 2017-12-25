Волкер заявил о необходимости сохранения санкций против России

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал уходящий год наиболее кровопролитным с начала конфликта в Донбассе, заявив, что санкции в отношении России должны сохраняться. В интервью итальянской газете La Stampa он назвал "абсолютно ошибочным" впечатление о том, что кризис на востоке Украины стих.

"Две тысячи семнадцатый год стал самым жестким. Нарушения режима прекращения огня увеличились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала боестолкновений. К этому добавляется крах экономики и инфраструктуры, что сделало население более уязвимым", — сказал дипломат.



"Необходимо, чтобы они (санкции. — Прим. ред.) оставались в силе до того момента, пока будут существовать причины, по которым они были введены. Соблюдение Минских соглашений — это ключевое условие, и их провал — сильная мотивация для их сохранения. Мы должны придерживаться ограничений, пока Минск не будет реализован, потому что они создают для Москвы стимул, чтобы соблюдать (Минские. — Прим. ред.) соглашения", — отметил он.



Говоря о решении Вашингтона о начале поставок вооружения на Украину, Волкер назвал неправильным разделение оружия на летальное и нелетальное: "Все, что помогает Киеву, должно быть законным".



"Я рад, что ограничения, введенные администрацией Обамы, были сняты. Сейчас мы будем двигаться шаг за шагом, в зависимости от того, что нужно украинцам для защиты. Это положительный момент", — заявил Волкер.

