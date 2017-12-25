Грибаускайте решила, что с Россией лучше дружить, чем воевать

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что с Россией следует сотрудничать, а не воевать. Об этом женщина рассказала в интервью интернет-порталу 15 min, подводя итоги 2017 года.



По словам Грибаускайте, Литва не должна отказываться от собственных ценностей. А в случае смены геополитической ситуации можно пересмотреть некоторые вопросы.



"Отношения с нашим соседом (Россией. - Прим. Ред.) в ближайшие годы останутся сложными. Если в стране сохранится нынешнее руководство, то ситуация не изменится, однако я не хочу сказать, что следует умывать руки и не надо общаться", - сказала Грибаускайте.



Президент также назвала условия для выстраивания отношений с Россией, среди которых возврат "оккупированных" территорий, отказ от использования силы в своих интересах, прекращение "подкупа" политиков в Европе, а также вмешательства в выборы других стран.



"Мы всегда с соседями стараемся дружить, ведь их не выбираешь, но самое главное - сотрудничество содействует защите интересов государства и наших людей", - подчеркнула она.



Напомним, Россия и Литва подписали документы о демаркации границы. Эта мера призвана предотвратить конфликтные ситуации в будущем.

