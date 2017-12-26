Компартия Китая впервые в истории раскроет внутреннюю информацию

Китайские власти впервые в истории приняли регламент о раскрытии внутренней информации Коммунистической партии Китая (КПК) для усиления ее открытости по отношению к народу. Об этом сообщило в понедельник агентство Синьхуа.



"Партийные структуры впредь будут предавать публичной огласке дела, касающиеся руководства партии и мер по укреплению ее позиций, - отмечается в материале. - Усиление прозрачности в рядах КПК - большой шаг вперед, который позволит воплотить в жизнь дух XIX съезда. Благодаря этим мерам будет обеспечен тотальный жесткий контроль над партией - в итоге она станет с большей эффективностью выполнять управленческие функции".



Как следует из принятого регламента, китайская и международная общественность получат возможность следить за трансформацией внутренней политической линии КПК, а также за процессом разработки национальных мер по стимулированию социально-экономического развития КНР.



"В то же время подобная прозрачность в партийных делах не должна ставить под угрозу политику, экономику, оборону, культуру, социальную сферу, государственную и общественную безопасность Китая", - уточняется в документе, выдержки из которого приводит агентство.



Ожидается, что в ближайшем будущем новый регламент позволит предать огласке информацию партийных подразделений всех уровней. Предполагается, что документ поможет более эффективно бороться с коррупцией и дисциплинарными нарушениями среди китайских чиновников.

