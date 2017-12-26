Более половины украинцев считают 2017 год тяжелым – опрос

Более половины украинцев (56%) оценили 2017 год как в целом тяжелый и плохой для страны. Об этом говорится в результатах социологического опроса компании Research & Branding Group.



Так, каждый третий украинец считает, что в 2017 год был в чем-то тяжелым, а в чем-то и удачным. Лишь три процента опрошенных назвали уходящий год однозначно хорошим и удачным для Украины.



Research & Branding Group отмечает, что среди молодежи равное число нейтральных и негативных оценок 2017 года для Украины. С увеличением возраста респондентов число негативных оценок растет и преобладает над нейтральными.



Также отмечается, что жители сельской местности менее пессимистичны в оценке 2017 года, чем жители городов всех типов. Социологи заметили тенденцию к снижению нейтральных оценок с запада (единственный регион, где нейтральные оценки преобладают) на восток.



По данным социологов, хорошее новогоднее настроение преобладает на западе Украины, в то же время центр – лидер по плохому настроению.



Опрос проводился с 4 по 14 декабря 2017 года. Опрошен 1801 респондент в возрасте от 18 лет и старше.

