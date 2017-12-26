ЕС считает несправедливым недопуск Навального на выборы

Решение ЦИК РФ о том, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный не может участвовать в президентских выборах 2018 года из-за прошлой судимости, вызывает серьезные сомнения в политическом плюрализме в России и перспективах демократических выборов в следующем году, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).



"Политически мотивированные обвинения не должны использоваться против участия в политической жизни. Мы надеемся, что российские власти обеспечат справедливые правила, в том числе на президентских выборах, которые состоятся 18 марта", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник.



В сообщении ЕВС напоминается, что приговор А.Навальному, осужденному по обвинению в хищении денег, был рассмотрен Европейским судом по правам человека, который счел, что ему было отказано в праве на справедливое разбирательство в судебном преследовании в 2013 году.



В ЕС ожидают, отмечается в коммюнике, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека сможет наблюдать за президентскими выборами 2018 года. Европейский союз будет основывать свою оценку избирательного процесса в России на выводах БДИПЧ ОБСЕ, как он это делал в прошлом, сообщают в Брюсселе.

