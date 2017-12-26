Не победим, ибо Путин виноват: может не напасть...

Хорошо, что в Украине, кроме Центра Разумкова или Вовы Фесенко, которому надо как-то отрабатывать инвестиции власти в себя любимого, работают и другие социологи. Например, Фонд имени Фридриха Эберта, Центр «Новая Европа» и социологическая компания GfK Ukraine, часто объединяющие усилия и зачищающие вражеские происки. «Разумковцы» узрели будущего нового президента Украины в лидере партии «Гражданская позиция» Анатолии Гриценко и по этому поводу уже обильно льют грязную воду на кремлевские мельницы, очерняющие уверенную поступь державы. Причем под мудрым руководством непревзойденного гаранта европейской нации.



Но им есть и достойный и, как вы понимаете, более правдивый ответ, который не только отметает наглую ложь и подлые происки врагов, но и четко обосновывает, что блеск в конце тоннеля – это не фара встречной бронированной электрички с путинскими бурятами, а именно и есть светлое будущее для каждого. Европейское и безвизовое. Пока без денег, но с надеждой, которая и согревает.



Конец года – это всегда вольно или невольно подведение итогов прожитого и планы на будущее. От бросить курить и начать делать зарядку до вступления в НАТО и победы над соседним «Мордором», который обязательно развалится, а все его богатства вкупе с содержимым недр отойдет победителям. Все зависит, как вы понимаете, от масштаба личности верующего, его степени упоротости и количества выпитого перед битвой.



В Украине с ростом цен на казенное спиртное люди пить не бросили, но в новые домашние «напитки радости» на основе пшеницы и буряков для пущей чистоты, крепости и забористости добавляют все – от карбида и щелочи до травы и козьего помета. Эффект получается неизменно превосходный – восприятие действительности обостряется, а вера в счастливое будущее растет прямо пропорционально выпитому. И тут главное – не испортить похмелье. А «разумковцы» портят. Подло, сознательно и явно по-путински.



Гарант нации, если честно, уже заметно задолбался рассказывать и нации, и всем, кто подворачивается под его ораторские изыскания в любом месте и в любое время, что мы сказали «остаточнэ прощавай свойему мынулому». И окончательно покинули совок, вернувшись в Европу благодаря 144 крайне успешным реформам. Они (реформы) до такой степени кардинально изменили в лучшую сторону физиономию нации, что даже верующие патриоты подчас и себя в зеркале не узнают. Но точно знают, что мы в Европе, а значит, завтра будет лучше. Если оно, завтра, наступит, конечно. Но думать так непатриотично...



Центр Разумкова исподтишка рассказывает, что «майбутне» может и не наступить, ибо реформы – это форма геноцида. Нации! Более того, работники и явно «криптоворогы» из Центра кого-то там где-то тайно опросили и выяснили, что по 56,9% опрошенных негативно относятся к медицинской и пенсионной реформам, 52,3% осуждают земельную реформу, 49,9% -- приватизацию госпредприятий, 49,1% -- судебную реформу и 41,8% -- реформу образования

Только 5% опрошенных верят, что все в Украине будет еще хуже, чем есть сейчас, 20% уверены, что ничего не поменяется, а вот 68% считают, что будущее украинского общества в целом выглядит лучше, чем сегодня. И только каждый четвертый хочет уехать из страны навсегда (в Германию – 18%, в США – 15% и в Польшу – 12%). А вот 72% – жесткие патриоты, которые готовы, конечно, свалить, чтобы откосить от АТО, но не более, чем на 6 месяцев

А Центр Разумкова исподтишка рассказывает, что «майбутне» может и не наступить, ибо реформы – это форма геноцида. Нации! Более того, работники и явно «криптоворогы» из Центра кого-то там где-то тайно опросили и выяснили, что по 56,9% опрошенных негативно относятся к медицинской и пенсионной реформам, 52,3% осуждают земельную реформу, 49,9% -- приватизацию госпредприятий, 49,1% -- судебную реформу и 41,8% -- реформу образования. То есть получается, что каждый второй плюет на «здобуткы» нации, и не совсем понятно, а за что же тогда стоял майдан.И, повторяю, слава Богу, что есть и другие социологи. Упомянутые выше Фонд имени Фридриха Эберта, Центр «Новая Европа» и социологическая компания GfK Ukraine тоже зря не подъедались на украинских полях, а провели опрос среди украинской молодежи (будущего нации) и выяснили, что, да, недостатки есть. Но отдельные. И только потому, что и молодые украинцы традиционно не верят органам власти. Это как пережиток прошлого, атавизм, доставшийся в генное наследство от «кровавой панды», которая и днем и ночью обманывала нацию, дурила доверчивых своими подачками и мнимым улучшением жизни. И вот когда, наконец, спасительно пришла власть с майдана, то она и выяснила, как плохо может жить нация, оставаясь в плену совковых предрассудков и под властью тех, кто о ней пытался обманно заботиться. Ну, там, улицы убирать, пенсии повышать, курс национальной валюты удерживать, дороги строить. Власть с майдана быстро выяснила, что когда идешь в Европу, то ничего этого не нужно. Это мелко по сравнению с перспективой в кружевных трусах попить кофейку в Братиславе и с уверенностью посмотреть в будущее.И власти в Украине по-прежнему не доверяют. По 5-балльной системе уровень доверия Верховной Раде составляет всего 1,81, политическим партиям – 1,85 и Кабмину – 1,87. Гаранта нации не «замеряют», и это, скажу вам, правильно: он ведет нацию вперед, не стоит его отвлекать, как тот же бессовестный и злокозненный Центр Разумкова. Зато круто, более половины опрошенных, доверяют церкви (2,99), волонтерам (2,98) и армии (2,86).К сожалению, констатировали опросчики, такой уровень доверия к армии еще не свидетельствует, что весь патриотический молодняк ломанется в военкоматы, чтобы с оружием в руках в зоне АТО навсегда повергнуть Путина в забытье. Молодые украинцы считают, что их главные проблемы коррупция (37%), война в регионе или в мире (36%), серьезные проблемы со здоровьем (34%), социальная несправедливость и безработица (32%). И может, именно поэтому осенний призыв в армию был выполнен всего процентов на 30, а остальные мужественно и дальновидно «откосили», чтобы любить и защищать нэньку подальше от полей сражений. Но, с другой стороны, социологическая троица утверждает, что бегство с полей битв не означает свал из страны или неверие в ее будущее. Только 5% опрошенных верят, что все в Украине будет еще хуже, чем есть сейчас, 20% уверены, что ничего не поменяется, а вот 68% считают, что будущее украинского общества в целом выглядит лучше, чем сегодня. И только каждый четвертый хочет уехать из страны навсегда (в Германию – 18%, в США – 15% и в Польшу – 12%). А вот 72% – жесткие патриоты, которые готовы, конечно, свалить, чтобы откосить от АТО, но не более, чем на 6 месяцев.И этим данным, бесспорно, можно и нужно радоваться. Нация едина, патриотична и непобедима, а власть крепка, как никогда. Но тут, увы, подсуетился политолог Владимир Фесенко, которого считают провластным «соловьем» постмайданных «здобутков», что, похоже, не могло негативно не сказаться на общем IQ товарища. Причем подсуетился как обычно: хотел как лучше, а получилось как всегда. Фесенко верноподданно попытался успокоить нацию насчет возможного обострения боевых действий в Донбассе.Он и успокоил. Но как!!!??? С точки зрения роста банального патриотизма укров и ариев, лучше бы он этого не делал. Или хотя бы чуть-чуть думал перед тем, как говорить и умничать. Если верить Фесенко, не Украина и украинские патриоты победят, потому что они сильные, мужественные и бесстрашные, шо воспетые киборги, а потому что Путин... побрезгует с ними воевать. Не побоится, а именно побрезгует, отвлекаясь на другие проблемы, более важные, нежели схватка с нацией. И на войну не придет. Как в анекдоте, когда украинская армия в войне с Россией потеряла сотни городов и сел, тысячи самолетов, танков и бронетранспортеров, десятки тысяч убитых и раненых, а Россия на войну... не пришла. Так и здесь: Фесенко признал, что для Путина война в украинском Донбассе имеет стабильный характер, ибо он «играется конфликтом на востоке Украины в своих отношениях с Западом». Однако у него не только весной будущего года выборы, на которых он, ясное дело, победит, но и летом – Чемпионат мира по футболу, такое же важное событие, как зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году. И Путин хочет, чтобы Запад признал за ним умение проводить мировые соревнования. Поэтому, успокаивает всех Фесенко, «пока у него (Путина. – Авт.) остается потребность и интерес договориться с западными руководителями, он не пойдет на масштабную войну».А не пойдет Путин в Донбасс, значит, не будет и подвигов новых украинских киборгов, нация не сплотится еще кучнее, гарант нации не призовет к отпору, и – это самое главное – не будет победы украинского оружия и силы духа, так мощно подкрепленного «Джавелинами». Более того, если отойдет на задний план угроза войны, то и «Джавелины» могут вообще не дать. Потому что ведь не только Путин заинтересован в хороших отношениях с Западом, но и Запад настроен взаимообразно. И на Украину они могут взглянуть как на досадную помеху, разбираться с которой нужно в последнюю очередь......И хорошо, что Фесенко хоть признает и допускает, что Путин обратит внимание на могущественную и тотально отреформированную европейскую державу хоть после Чемпионата мира. Или на украинских выборах 2019 года, где он попытается вмешаться в избирательный процесс. «А вот что будет после него – вопрос открытый. Я напомню, аннексия Крыма состоялась после сочинской Олимпиады. Но опять-таки все будет зависеть от того, как будут дальше складываться отношения Путина с Западом», – талдычил Фесенко, подрывая воинственно-победный потенциал нации на корню. Ведь если нет войны с Путиным, то останется, как уже было сказано выше, только борьба с коррупцией, социальной несправедливостью, нищетой, безработицей, инфляцией и т. д. и т. п. А это так скучно. Ведь не для того 58% украинцев не хотят покидать страну. И реформы их, как видим, не вдохновляют, ибо результатов реформирования они не видят. Или я что-то путаю? Но Путин по-любому виноват...