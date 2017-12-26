Суд разрешил снять с Авакова-младшего электронный браслет

Соломенский районный суд Киева отказался продлить сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру срок ношения электронного браслета.



Об этом сообщил представитель обвинения прокурор Александр Снегирев, передает "РБК-Украина".



Соответствующее решение суд принял в пятницу, 22 декабря. Обвинение ходатайствовало о продлении обязательства носить браслет на два месяца.



"Суд не продлил на следующие два месяца обязанность по браслету. Вопрос о разрешении на выезд за границу не рассматривался", - сказал прокурор.



Александр Аваков обязан по первому вызову являться к следователю, а также сообщать об изменении места жительства.

