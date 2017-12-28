В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода

В ближайшие сутки, 28 декабря, погоду Украины будет определять теплый и влажный воздух, который перемещается с восточного Средиземноморья: ожидается погода без существенных осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье днем возможен небольшой дождь. Как сообщает Укргидрометцентр, ночью и утром в четверг по всей Украине, кроме западных областей, местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем по всей Украине, кроме восточных областей, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с.



Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла; в южной части страны ночью 1-6° тепла, днем 10-13°.



В Киеве - без существенных осадков, ночью возможен туман, днем порывы юго-западного ветра 15-18 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7°тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 28 декабря самая высокая температура была зафиксирована днем на отметке 8,4 градусов тепла в 1998 году, а самая низкая - ночью на отметке 23,2 градусов мороза в 1930 году.



В пятницу, 29 декабря, в западных, днем и в северных, центральных областях пройдет небольшой дождь, ночью в Карпатах с мокрым снегом, температура ночью 2-7° тепла, днем 4-9°, на юге до 11°; в Карпатах и восточных областях ночью около 0°, днем 1-6° тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.



В Киеве 29 декабря ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 6-8° тепла.

