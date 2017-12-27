Кабмин уволил Дееву

Кабинет министров Украины уволил Анастасию Дееву с должности заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции.



"Деева уволена, есть заявление по собственному желанию", - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что А.Деева завершила свою каденцию в этой должности, и поблагодарил ее за службу.



"Сегодня Анастасия Деева завершила свою каденцию в должности замминистра. Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов, и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД! Благодарю за службу!" – написал глава МВД в микроблоге в Твиттере.



25-летняя А.Деева занимала данную должность с октября 2016 года.